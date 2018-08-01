美联邦法官对3D打印枪支计划下禁令

（早报讯） 美国一名联邦法官周二暂时阻止了3D打印枪支的网上分发计划，从而阻止了美国特朗普政府与计划公布这些文件的公司达成的和解协议。

据报道，华盛顿州、俄勒冈州、纽约州、新泽西州、马萨诸塞州、康涅狄格州、宾夕法尼亚州、马里兰州及华盛顿特区的民主党籍检察长周一向华盛顿州西区美国联邦地区法院提起诉讼，要求法院对特朗普政府及在网络提供3D打印蓝图的拥枪组织“防卫分布”（Defense Distributed）发布禁令。

他们称，特朗普政府与总部位于“防卫分布”达成的和解是“武断而反复无常的”。

华盛顿西雅图的美国地区法官拉斯尼克批准了原告的动议，要求暂缓发布3D计划，并计划于8月10日举行听证会。

据悉，2013年，得克萨斯州制枪发明家威尔森推出全世界第一把3D打印手枪，威尔森将这把单发塑料手枪蓝图上传至网络，开放公众下载。但3D手枪打印蓝图在网络公布一周后，威尔森就收到美国国务院警告，要他立即撤销蓝图，否则将因触犯武器出口的联邦管控而面临起诉。

威尔森2015年起诉美国政府，指控政府禁止他在网络公布3D手枪打印蓝图，严重违反美国宪法第一修正案，也违背民众拥枪的权利。

威尔森与他所成立的非营利组织“防卫分布”与美国司法部打了几年官司后，双方在今年6月底达成和解，也让3D打印枪支从8月1日起可以在美国合法化。

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