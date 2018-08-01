美国报纸发行量广告量大减 编辑人员10年下滑45%

（早报讯） 美国媒体报道，根据最新公布的调查，过去10年，美国报社编辑部门员工人数下滑了45%，从2008年的7万1000人减至2017年的3万9000人。

美国皮尤研究中心引用美国劳工统计局的数据说，报社编辑部门员工人数减少，是美国新闻编辑从业人员总数下滑的一大原因。自2008年至2017年，包括报纸、广播电台、有线广播电视及数字媒体平台在内的新闻编辑从业人员总数下滑23%，从11万4000人落至8万8000人。

皮尤说：“在研究的五个行业中，就业机会显著成长的只有数字原生新闻部门。”

根据调查，在同一期间，数字原生编辑部员工人数增加了79%，从2008年约7400人上升至大约1万3000人。

皮尤表示，广播电视和有线电视新闻编辑部员工人数相对稳定，2008年至2017年都分别维持在2万8000人和大约3万人。广播电台的新闻编辑人员人数则下滑大约27%，从2008年的4600人减至3300人。

过去10年，由于发行量和广告量大减，美国报业面临一波波裁员潮。拥有百年历史、以耸动式标题闻名的纽约《每日新闻》上周因不堪亏损，宣布裁减编辑部一半员工。

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