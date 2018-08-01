特朗普竞选团队前竞选经理首次出庭受审

（早报讯） 美国总统特朗普竞选团队前竞选经理马纳福特周二首次出庭受审，成为由“通俄”调查特别检察官米勒起诉对象中首个出庭受审的人。

法院将审理马纳福特涉嫌税收诈骗、银行诈骗等18项指控，涉及他之前代表乌克兰亲俄势力进行的游说工作，但不涉及其在特朗普竞选团队任职时的活动。

马纳福特对上述指控一概否认。在周二的开庭陈述中，辩护律师称马纳福特是他人处理其财务不当的受害者。据悉，检方计划传唤多达35名证人，审理预计持续数周。

此外，马纳福特还面临洗钱、未注册为外国代理人、妨碍司法等多项指控。这些罪名的审理将于9月中旬进行。马纳福特同样否认上述指控。

去年10月底，米勒团队以洗钱、密谋反美、作伪证等12项罪名起诉马纳福特及其长期商业伙伴、前特朗普竞选团队成员盖茨，今年年初又针对两人追加了多项指控。盖茨已于今年早些时候就密谋反美和作伪证指控认罪，并与米勒团队达成合作协议，成为马纳福特案中的核心证人。

马纳福特于2016年3月加入特朗普竞选团队，同年6月被提拔为竞选经理。两月后，他因被曝曾收受乌克兰亲俄政党酬劳而离职，随后成为“通俄”调查的主要对象之一。目前他被收押在亚历山德里亚市一处拘留所。

法律分析人士认为，米勒团队起诉马纳福特主要是向其施压，以期他能提供有关特朗普竞选团队与俄罗斯方面“勾结”的信息。

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