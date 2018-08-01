法左右派政党各提不信任案 中间派政府均过关

（早报讯） 法国左、右政党针对总统马克龙保镖粗暴对待示威民众丑闻所引发的宪政危机，分别在国会提出不信任案动议。下议院周二先后进行表决，结果马克龙的中间派政府都轻骑过关。

马克龙的共和前进政党在下议院拥有多数优势，反对党根本没有机会推翻他的政府。

不过在野党议员把握机会，谴责这起丑闻所引发的“宪政危机”。稍早有消息透露，马克龙办公室知道高阶安全幕僚班纳拉冒充警察殴打两名抗议者。

据报道，在右翼政党提出的不信任投票中，只有143名国会议员投票支持，远低于推翻政府所需的289票绝对多数门槛。

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