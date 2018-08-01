华为超苹果 在全球智能手机市场居第二

（早报讯）多家市场调查机构的数据显示，中国科技公司华为在4月至6月超越美国公司苹果，成为全球第二大智能手机厂商。华为是得益于在欧洲攻城掠地并扩大在中国市场的领先地位。

华为市占率上升之际，全球最大智能手机市场－－中国则在放缓。路透社引述分析师指出，华为推出功能更加强大的机种，成功跑赢对手。

金融信息公司IHS Markit分析师Gerrit Schneemann在一篇报告中指出：“华为正在转向附加价值较高的机种，推出搭载最新功能的新款旗舰智能手机。华为P20 Pro是第一部配备三镜头的旗舰智能手机，抢先比竞争对手进入市场，”

华为第二季度出货5420万台电话，比去年同期增长41％，首次超越iPhone制造商苹果 。华为周二说，2018年上半年营收同比增加15%，增速与去年同期持平。

根据IHS及Strategy Analytics的资料，华为4-6月在全球智能手机市场占有率为逾15%，超越苹果的约12%，仅次于韩国三星电子的近20%市占率。列在之后的是总部设在中国的小米公司和Oppo公司。

另一家调研公司观国际(Canalys)的数据显示，华为在中国的市占率上升6个百分点，达到27%的纪录高位。观国际估计，手机业者第二季在中国的智能手机出货量突破1亿台，高于第一季的9100万台。

由于美国及澳大利亚等国担心华为可能协助中国政府间谍活动，令华为备受压力，中国市场现在对华为十分重要。

华为几乎已经完全被美国拒之门外，没有任何一家美国主要通讯系统商销售华为智能手机。

彭博社引述国际数据资讯公司（IDC）全球移动装置跟踪业务的项目副总裁Ryan Reith说：“至少可以说，华为的持续增长令人印象深刻，它进入一些直到最近还不大认识这个品牌的市场。”

整体智能手机市场继续放缓，本季度出货量下滑1.8％至3.42亿台。根据IDC的数据，2017年出货的智能手机数量下降了0.3％，这是多年来强劲增长之后的首次下降。

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