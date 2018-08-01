日本“多功能”健康便利店服务老年人生活

（早报讯）新华社报道，日本大型便利店连锁企业罗森集团旗下首家“多功能”健康便利店8月1日在东京开业。这家便利店集普通便利店、处方药和非处方药销售、护理以及营养健康咨询等功能为一体，为社区居民，尤其是老年人提供更多生活便利。

罗森集团公关部门职员李明告诉记者，这一“多功能”健康便利店是在日本人口超高龄化及社会医疗费用急剧增加的背景下应运而生的，罗森集团希望能给周边社区的老年人提供更多便利，同时招徕更多顾客光临。

除药品销售、护理和营养健康咨询外，这家健康便利店还将定期举办各种健康和护理讲座，店内的“咖啡空间”也为社区居民交流提供了场所。李明说，日本独居老人多，老年人孤独死去的事情时有耳闻，这类店铺可以促进社区居民交流，这是线上零售形式不具备的功能。

住在这家便利店附近的斋藤女士当天特地赶来体验各种健康检测项目。她说，自己每年接受一次全面身体检查，医生会根据结果向她提出各种建议。今后如果对身体状况有所担心，就可以到这里来咨询，非常方便。

日本国内65岁以上老龄人口自1950年后持续增长。据日本总务部去年9月的推算数据，日本65岁以上老年人已达3514万，约占全国总人口的28%。如何在延长老年人寿命的同时缓解医疗保障的压力，已成为日本社会各界共同关注的问题。

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