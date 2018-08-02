特朗普吁美司法部停止“通俄门”调查

（早报讯） 美国总统特朗普周三在社交媒体上呼吁美司法部长塞申斯应立即停止“通俄门”调查。白宫同日表示，特朗普的这一表态并不是在下达命令，而是在表达看法。

特朗普在推文中再次将“通俄门”调查称为“政治迫害”，并认为塞申斯应该在此事进一步使美国蒙羞之前停止调查。他还批评特别检察官米勒的调查充满自相矛盾的地方，这一调查让美国丢脸。

特朗普此前曾多次批评“通俄门”调查带有政治目的。近期，他又将矛头直接指向米勒团队，批其调查人员行为不当。不过，特朗普迄今鲜有公开呼吁美司法部停止调查的表态。

白宫发言人桑德斯周三在例行记者会上表示，特朗普在推文中的表态并不是在下达命令，而是在表达个人看法。此举并非干预司法公正。

桑德斯说，特朗普已多次表示，希望看到“通俄门”调查能够尽快结束。他当天还批评“通俄门”调查本身缺乏公正性。

据报道，特朗普呼吁停止“通俄门”调查的推文引发美国会民主党议员的强烈不满，他们认为这一推文是特朗普干预司法公正的直接证据。

共和党议员大多赞成“通俄门”调查应照常进行。共和党参议员科克当天表示，如果特朗普对米勒“采取行动”，势必将引发混乱局面。

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