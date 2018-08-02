热浪袭欧 北极圈内出现32摄氏度高温

（早报讯）今年入夏以来，欧洲多国持续受到热浪侵袭，各地不断出现创纪录高温。高温天气致在欧洲北部的瑞典等国也山火频发。德国等国农业今年的各项收成大受影响。

西班牙国家气象局8月1日数据显示，该国于当日记录到40摄氏度酷热高温。据当地气象部门预测，西班牙中、南部地区将在2日和3日继续升温，最高气温可能升至42摄氏度至44摄氏度。

来自非洲的热空气致西班牙气温持续升高。其中西南部、中部和埃布罗河地区尤为酷热，升温可能一直持续到5日。

中国新闻社的报道说，同样受到热浪侵袭的还有瑞士。据瑞士德语广播电视（SRF）2日报道，瑞士创下历史性高温达到30摄氏度，柏油路面温度也可能达到50-55摄氏度。日前，瑞士警方发起“热狗运动”，鼓励狗主为爱犬穿上鞋子，以免烫伤。

英国《卫报》援引欧洲气象网站“恶劣天气（severe-weather）”数据称，位于北极圈内的挪威班纳克7月30日测到32摄氏度的气温。

自7月起，北欧诸国一直受到高温和干旱侵袭。7月18日，持续高温和干旱触发大规模森林火灾，火势绵延瑞典、芬兰、挪威和俄罗斯，以至北极圈内也发现了火情。

英国国家气象局7月23日的天气报告显示，英格兰大部分地区气温超过30摄氏度，英格兰东部萨福克郡观测到33摄氏度的高温。英国为温带海洋性气候，夏天平均气温20摄氏度以上，家庭空调安装率极低。国家气象局发言人称，这是英国自1961年来最干旱炎热的一个夏天。

据德国气象局检测，2018年7月是该国自1881年有经常记录以来最热的月份之一。德国部分地区最高气温升至39摄氏度，高温导致莱茵河与易北河水位大幅下降，造成大量鱼类死亡。

报道称，高温同时导致农作物枯萎，收成减少。德国农业部统计，全国不同地区的谷物和油菜收成比去年同期降低20-50%不等，畜牧业也因旱灾影响导致饲料短缺。德国农业部长克勒克纳1日说，将根据8月底发布的年度农业收成报告决定出台何种程度的救助措施。

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