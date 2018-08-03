美华裔工程师涉盗通用电气机密

（早报讯）美国一名华裔工程师涉嫌从通用电气（GE）窃取珍贵的涡轮技术，并将资料隐藏在一张描绘日落的数码照片中带往中国。联邦调查局和通用电气经过四年的调查后，当局周三将他拘捕，他在周四于纽约州首府奥尔巴尼的法院提堂。

56岁的郑晓庆（译音）是美国公民，当局相信他同时拥有中国国籍。联邦调查局日前搜查他的寓所时，发现他的护照显示他曾在两年内前往中国五次，同时发现一本手册显示北京会向一些提供特定技术的人士提供“资源”。

通用电气表示，他们留意郑晓庆的行为已经四年，和联邦调查局合作调查已有一段时间，并强调公司会尽力保护知识产权。

据法庭文件显示，郑晓庆涉嫌2014年前已经开始盗取含有通用电气工业机密的数以万计档案，并将这些主要涉及涡轮技术的档案转移到他的个人电邮户口，同时将有关数据隐藏在一张日落数码照片的二元码中。

联邦调查局还发现他拥有一些中国公司，或替部分中国公司工作，而这些公司和通用电气的业务内容相似。通用电气回应称，郑晓庆盗取的资料会对公司的所有竞争对手带来经济效益。

据报道，郑晓庆已承认以上述方式五至10次盗取通用电气的机密资料。他被控一项盗取贸易机密罪，若罪成将面对最高10年监禁。

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