美情报高官：确保中期选举不受干扰

（早报讯）美国情报部门高官周四齐聚白宫，声言将开展跨部门合作，确保今年11月举行的中期选举不受外部干扰。

据中新社报道，美国国家情报总监科茨当天在白宫例行记者会上表示，美国总统特朗普已下令美国情报部门把选举安全列为重要优先事项。科茨还表示，美国情报部门经调查发现，俄罗斯正在从事干扰中期选举的活动，试图损害、分化美国。此外，俄罗斯还试图窃取候选人和政府工作人员的信息。

科茨称，为应对这一情况，美国情报部门官员将定期举行会议，加强在情报搜集、分享、分析等方面的合作，并及时向联邦、州及地方政府官员提供警示信息。

与科茨一同现身记者会的还有美国总统国家安全事务助理博尔顿、国土安全部长尼尔森、联邦调查局局长克里斯托弗·雷以及国家安全局长等。他们分别从各自部门的角度介绍了加强选举安全工作的进展。

尼尔森表示，在过去一年中，国土安全部已与全美900多个地方政府建立了合作关系，有效提升了与选举事务相关的基础设施的安全性。同时，国土安全部还持续为地方政府提供风险评估。

克里斯托弗·雷称，联邦调查局在全美范围内的56个分局均设专人负责选举安全事务。该部门正在与美国互联网公司、社交媒体平台等保持合作，监控可疑信息的发布与传播。

另据法新社报道，一名疑似俄罗斯间谍曾在美国驻俄罗斯大使馆工作了10年，去年才被悄悄辞退。

报道称，这名俄罗斯女子经常和俄罗斯主要情报机构会面，提供了许多不该提供的信息，但“她没有接触到任何机密文件”。

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