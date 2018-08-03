苹果成首家总市值超1万亿美元的美企

（早报讯）当地时间8月2日，美国苹果公司股票报收于每股207.4美元，总市值超过1万亿美元，成为首家市值超万亿美元的美国企业。

据中新社报道，8月2日开盘后，苹果股价持续走高，当天上午升至207.04美元，标志着该公司总市值超过1万亿美元。之后股价一度冲高至208.3美元，最终报收于207.4美元。此前，该公司股价刚刚在8月1日经历一次大涨。由于二季度财报亮眼，超过外界预期，31日报收于每股190.29美元的苹果股票，1日开盘即攀升至198美元，最终收于201.5美元。

财报显示，苹果公司二季度收入超过532亿美元，环比增17%；净利润115亿美元，环比增32%。在营收构成方面，苹果公司二季度应用程序和付费音乐等服务业务营收增速最快，同比增长31%，达到95.48亿美元；硬件方面，iPhone的营收仍是最主要部分，该季度iPhone销量为4130万部，营收299.06亿美元，营收同比增长20%。

另有分析指出，除了业绩出众外，苹果近期开展的大规模股票回购也是推高股价的主要因素。苹果公司在一季度和二季度两次进行股票回购，资金规模分别为228亿美元和200亿美元。此外，苹果公司二季度还拿出37亿美元加派股息。路透社报道称，由于美国政府2017年底开始大规模减税，苹果公司的海外资金回流美国，使其有充足的现金进行股票回购和派发股息。

还有观点认为，苹果公司甩开亚马逊、微软和谷歌母公司字母表等科技巨头，率先实现市值突破1万亿美元，这固然是其实力的证明，但象征意义更大。《华尔街日报》指出，相较于总市值，绝大多数老练的投资者更关注企业价值（Enterprise value，一般为企业总市值加负债减去现金）。

此外，市场对于苹果公司股票未来的走向仍存忧虑。《华尔街日报》称，美国同中国正在升级的贸易问题令投资者忧心忡忡，苹果也已经承认贸易问题会抬升制造成本并影响销售业绩。此外，从长期看，投资者对苹果公司能否再次推出可与iPhone及iPad媲美的产品抱有疑问，该公司2015年推出的智能手表表现就不尽如人意。

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