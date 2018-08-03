七成民众不满 德执政联盟支持率创新低

（早报讯）德国电视一台2日公布的最新民调显示，德国执政联盟中的最大党联盟党支持率为29%，降至历史新低。受访的德国选民中有74%对本届联邦政府工作感到“不够满意或完全不满意”。

据中新社报道，由德国电视一台委托德国权威民调机构Infratest dimap实施的8月最新一期“德国趋势”民调显示，与上月相比，德国选民对默克尔领导的联盟党（基民盟/基社盟）支持率下滑一个百分点，降至29%。该台表示，这是自其发布“德国趋势”民调以来联盟党支持率首度跌至30%下方。

与此同时，受访选民中有74%的人对3月新组建的本届联邦政府工作感到“不够满意”或“完全不满意”。该台指出，尽管民众不满程度较上月有4个百分点的下降，但74%的人对政府工作不满仍位于前述民调实施以来的历史最低区间。其中，本届政府的医疗、退休和社会保障政策在民调中受到的批评最多。

在政治人物工作满意度方面，现任总理的基民盟主席默克尔和现任内政部长的基社盟主席泽霍费尔双双降至去年9月大选以来的低位，分别为46%和27%。

在2017年大选中首度进入联邦议院的极右翼色彩民粹政党“德国选择党”（AfD）支持率则在8月创下历史新高，达到17%，仅比同联盟党联合执政的社民党低1个百分点。

国庆促销配套