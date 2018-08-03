美空军基地除警报 称“枪手是演习”

（早报讯）当地时间周四中午，美国俄亥俄州一空军基地“拉响”安全警报，称基地内有一名枪手活动。数小时后，空军基地官员解除警报并指出，基地安全，枪手是安全演习的一部分。

据中新社报道，美国空军装备司令部赖特-帕特森空军基地(AFMC)当日下午发布声明表示，解除此前的安全警报。该空军基地定于7月30日至8月3日举行季度性基地演练。“枪手是预定的安全演习的一部分”。声明指出，有人在演习训练期间误以为“基地真的存在活动中的枪手”，并拨打911报警。

据当地媒体报道，声明发布的数小时前，该空军基地在社交媒体推特上发布消息：美东时间下午12时40分，该空军基地830号楼（空军基地医院）出现一名枪手。

接到报警后，基地安保和消防人员第一时间赶往现场，对整栋楼进行了搜查。同时，安防人员对医院内部的人员进行紧急疏散。人们被要求双手上举，排队撤离。

当地警察参与帮助疏散驶出基地的车辆。联邦调查局也介入调查。空军基地附近的赖特州立大学发推特表示，正在开放学校体育场作避难所。对此，空军基地人员阿拉斯密斯表示，当日她正准备着参加计划中的枪击事件疏散演练。然而，午餐后，她突然接到电话称，“这是真实的警报，不是演练”。

目前，空军基地解除了安全警报，空军基地人员纷纷表示，虚惊一场。不过，声明指出，演习将继续进行。

赖特-帕特森空军基地的文职和军事人员数量共计2万7000多人。庞大的基地位于俄亥俄州西南部的代顿市附近。

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