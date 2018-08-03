研究：频繁使用滤镜美颜或诱发心理问题

（早报讯）现在拍照时使用滤镜美颜很流行，但美国研究人员认为，频繁使用这些技术可能会改变人们的审美观，并引发心理问题。

据新华社报道，波士顿大学医学院研究人员2日在《美国医学会杂志·面部整形外科学卷》上发表文章说，以前只有名人或美容杂志才会修图，让人看上去“完美”，但现在随着手机美颜工具的普及，美颜照充斥社交媒体，这会诱发一类被称为“体象障碍”的心理问题。

“体象障碍”指个体客观存在某种轻微的外貌缺陷或并不存在缺陷，但其主观想象自己外表丑陋，并过分纠结，最终出现病态的重复性行为，包括抓挠皮肤、看皮肤科医生或寻求整形等。

文章作者援引此前的研究指出，约55%的整容医生接待过为让自拍更漂亮而做手术的患者。

波士顿大学医学院美容与激光中心主任瓦希说，美颜上瘾已经成为一种新现象，现在许多人去做整形手术，是为了让自己看起来和美颜照一样漂亮。

研究人员指出，整形手术可能不仅无法治疗“体象障碍”问题，反而可能使其恶化，他们建议对出现这类问题的人群进行心理干预治疗。

瓦希说：“美颜自拍让人们脱离现实，创造出一种我们时刻都应该完美无缺的不当预期……医生应认识到社交媒体对人们的这一影响，从而更好地为患者提供咨询和治疗。”

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