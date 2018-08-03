马哈迪承认首次任相“失败”

（早报讯）马来西亚首相马哈迪首次承认自己第一次担任首相时的施政是“失败”的，因为他当时无法弥合族群分裂和贫富差距。

马哈迪是马来西亚绝无仅有的政治强人。他曾在1981年至2003年担任首相长达22年，他在任及卸任后曾多次强调自己当政时的种种政绩而从未承认失败。

不过马哈迪接受美国有线电视新闻网（CNN）访问并谈到自己首次执政的得失时表示：“我有点小成就，但整体来说我失败了。我希望我能（做更多）。但你知道，你无法一夜之间改变一些人的生活方式、文化、想法。但我会再试试的。”

马哈迪认为马来西亚是个多元种族的国家，任何人都都无法改变这点。他当时不想看到贫富差距和种族分裂，因此试着改变，但结果喜忧参半。

至于首次执政期间被人指责是“独裁者”，马哈迪说：“我不是独裁者，我五次都是被人民选上的。没有独裁者会辞职，我（2003年）是辞职的。”

他自称致力发展国家，并将马来西亚提升至全新高度。他背后的动力并非金钱，而是抱着为国服务的态度去贡献。他在国外旅行时看到别的国家成就，往往认为马来西亚凭着其资源和能力，也该享有同样的成就。

他指前首相纳吉能力不足而让人民非常沮丧、“他们来见我，希望我做点事，我因此被迫在这把年纪还重新参政。”

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