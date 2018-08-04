阿末扎希不出任公账会主席

（早报讯）马来西亚首相署部长刘伟强证实，希盟将提名巫统柏鲁兰区国会议员罗纳建迪出任国会公共账目委员会（PAC）主席，而非早前盛传的国会反对党领袖阿末扎希。

分析员认为阿末扎希不接任公账会主席，其实是为了避免利益冲突。阿末扎希曾担任前政府的副首相、内政部长及国防部长等多项职务，因此并不适合领导公账会调查这些部门可能涉及的财务问题。

刘伟强今天接受“自由今日大马”访问时表示，希盟也将提名民主行动党怡保东区国会议员黄家和出任公账会副主席。他说，希盟原本准备提名阿末扎希出任公账会主席，但阿末扎希拒绝了。阿末扎希也是巫统及国阵主席，以及霹雳峇眼拿督区国会议员。

刘伟强说：“阿末扎希几天前表示自己是前政府內阁成员，因此拒绝希盟提名他。他也提名同意来自在反对党的罗纳建迪。”罗纳建迪也是下议院前副议长。

刘伟强表示，他昨天已在內阁会议提出这项课题，部长们都同意提名罗纳建迪。“这项动议将於下周二在国会提出，並由议长决定是否需要辩论。”

希盟上述安排也符合其竞选宣言。希盟在大选前主张委任反对党议员出任公账会主席，执政党议员则担任副主席。

首相署部长刘伟强上周表明，阿末扎希是希盟政府唯一的公账会主席人选。国会下议院副议长倪可敏周五也指希盟将提名阿末扎希。根据国会网站公布的议程，首相马哈迪将提名员罗纳建迪出任公账会主席。

公账会是国会唯一个有权传召官员或任何人出席调查听证会的特权委员会。公账会也有权批准媒体采访听证会，它是国会委员会中最重要的委员会之一。

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