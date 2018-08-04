印度对部分美国商品开征报复性关税 税率达60%

（早报讯）印度开始对部分美国商品开征报复性关税 税率最高达60%

印度针对美国加征钢铝关税，落实此前宣布的计划，从4日起对部分来自美国的进口产品实施反制措施，针对美国的苹果、杏仁、核桃、鹰嘴豆等农产品加征关税，其中鹰嘴豆的税率达60%。印度专家建议提高印中贸易额。

中国新闻社引述央视4日的报道说，今年3月，美国政府以“国家安全”为由，宣布将对进口的钢铝产品分别征收25%和10%的关税，印度总计得多缴1.65亿美元（2.25亿新元）的税款。

印度政府为此在6月底推出了反制措施，宣布将从8月4日起对美国的多种农产品、钢铁产品和铁矿加征关税。

有印度专家批评美国的贸易政策，并表示印度接下来应该寻求新的对策来抵消这种影响。

印度塔塔社会科学院经济学教授罗摩库玛指出，目前，美国是印度的第一大贸易伙伴，今后印度应增加与其他国家的贸易以减少这种依赖。印度和中国两国之间有提升贸易额的巨大潜力。

印度国际观察家基金会孟买主席库尔卡尼则指，美国不应把自己的贸易规则强加给别的国家，尤其是这种规则只对美国自身有利而对别国造成损失。在经济全球化的今天，这种做法是完全错误的。印度、中国以及别的发展中国家应该团结一心，反对美国这种单边主义和保护主义，并努力建立一个以公平公正互利共赢为基础的新的世界经济秩序。

国庆促销配套