（早报讯）马来西亚经济事务部长阿兹敏今天上午在社交媒体透露自己正在新加坡“公干”，让各方以为他到新加坡准备商讨悬而未决的新隆高铁。不过阿兹敏表示，他到新加坡是为了探望正在医院休养的内政部长慕尤丁。

昨天是公正党党选的提名日。阿兹敏也是公正党署理主席。他今天上午11时在推特表示正在新加坡“公干”而尚未提名。阿兹敏7月23日曾致函新加坡政府，表明愿意在近期内与新加坡商讨新隆高铁项目的所有事务。各方于是以为阿兹敏今天是为了讨论高铁而到新加坡。

不过阿兹敏今天下午在面簿上载他与妻子希达和上议院拉兹探访慕尤丁的照片。各方才知道他此行是为了探病而并非与新方讨论高铁。

慕尤丁7月12日在新加坡伊丽莎白医院动手术切除胰腺肿瘤后，就一直住院休养至今。马哈迪与副首相旺阿兹莎等多名马来西亚政要日前都前往探病。新加坡总理李显龙及副总理张志贤也已经探望慕尤丁。

马哈迪早前接受媒体访问时表明，有意搁置新隆高铁项目，却始终没向新加坡正式阐明对新隆高铁的立场。新加坡6月1日向马来西亚发出正式外交照会，吁请马方通过外交管道表明对新隆高铁计划的立场。

新加坡基础建设统筹部长兼交通部长许文远上月表示，新加坡政府初步估计截至今年5月底，已为新隆高铁项目总共投入超过2.5亿新元费用。

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