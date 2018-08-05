马来西亚执政党公正党历来最激烈的党选今天提名，党主席以外所有党职全面开打。公正党实权领袖安华一如所料地不战而胜，顺利当选党主席。这让党选焦点落在首次出现竞争的二把手署理主席之战。

现任署理主席阿兹敏之前盛传可能与安华竞逐党主席。但阿兹敏今天决定捍卫原职，迎战准备挑战其职位的副主席拉菲兹。阿兹敏与拉菲兹这次不但将争夺署理主席之位，两派人马也在所有党职全面开战。

公正党党选委员会秘书依斯迈尤索夫说，截至下午5时提名结束，公正党主席职只有安华参选。这是公正党创党以来，安华第一次以党主席的身份领导公正党。

安华1999年4月入狱后，当年4月4日成立的公正党就一直由安华夫人旺阿兹莎出任党主席。安华2004年出狱后，受法律限制五年内不能参政。因此公正党2007年全国代表大会推举安华为“实权领袖”。

分析员认为安华当选党主席后，接下来就将借由国会议席补选而重返国会，然后准备接任首相。

署理主席方面，秘书处只接获两张提名表格，即来自拉菲兹和阿兹敏。分析员指两人将借这次党选解决多年来的恩怨，同时也决定谁才是安华真正的接班人。

首相马哈迪一旦两年后履行诺言让安华接任首相，这名继承人就很可能是马来西亚未来首相，这也是两派人马这次全面开战的主要原因。

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