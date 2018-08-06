建筑业免销服税 林冠英：盼屋价降6%

（早报讯）马来西亚财政部长林冠英说，他将行使财长的权力，豁免对建筑业和打金及金饰业征收销售与服务税（SST，简称销服税），以鼓励本地行业继续发展。

他说，这两个行业之前都有征收消费税，如今不用再还税务，而基于建筑业也被豁免销服税，因此他希望屋价能降低至少6%。

《星洲日报》报道，林冠英昨晚分别出席北海王裕好路协天宫关帝圣君及北海新园封灵宫联欢宴致词时也说，联邦政府将探讨统制品白米及白糖被垄断的结构，因为垄断的私人公司每年都赚大钱，意味着人民亏大钱，倒不如让联邦政府赚，把赚的钱还给老百姓。

他指出，消费税调至0%后，白米和白糖的价格没有降低，这是结构的问题，因为白米和白糖被一家公司垄断。

“白米被国家稻米公司（伯纳）所垄断，目前市价每公吨1200令吉（约400新元），但该公司却卖每公吨1700令吉，从中赚了500令吉。”

他说，国家稻米公司是挂牌公司，其账目显示每年都赚大钱，这些钱都是来自人民，既然如此，给联邦政府垄断，总好过给私人公司垄断。

“国际白糖价格目前每公斤1令吉70仙，但我国市场却卖2令吉80仙，所以我们会研究这个问题，也一定要解决”。

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