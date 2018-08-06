广岛和平宣言吁日本为无核武世界发挥作用

（早报讯）日本广岛市6日迎来被投掷原子弹73周年的“核爆日”，“原子弹爆炸死难者慰灵式暨和平祈念仪式”（和平纪念仪式）当天在广岛市中区的和平纪念公园举行。

共同社报道，市长松井一实在和平宣言中向日本政府主张称：“也是为了体现《宪法》的和平主义，希望发挥作用以使国际社会推进迈向无核武世界的对话与合作。”宣言中没有要求日本政府批准加入《禁止核武器条约》的直接表述。

去年联合国通过《禁止核武器条约》，被寄望于有助推动废除核武器的时机走向成熟。然而，处于美国“核保护伞”之下的日本政府采取消极立场，接连遭到核爆受害者谴责。今年6月美朝首脑会谈上，朝鲜虽承诺实现“完全无核化”，但前景并不明朗。和平宣言中提出：“希望今后继续通过对话进一步缓和朝鲜半岛的紧张局势。”

和平宣言对本国第一主义崛起和核武器现代化等全球现状表示担忧，称其为“冷战时期紧张关系的重现”。宣言还认为当人类忘却历史时将会重新犯下严重的错误，要求拥核国家切实履行《不扩散核武器条约》所规定的的核裁军义务。

和平纪念仪式上，写有过去一年里死亡和被确认死亡的5393人姓名的核爆死难者名册被供奉至核爆慰灵碑的石室。至此，登记在册的核爆死难者总人数达31万4118人。

在“和平之钟”的回响中，约5万名出席者在投下原子弹的早晨8时15分默哀。首相安倍晋三在致辞时指出各国关于核裁军的想法分歧显著，表示“将坚持不懈地继续努力做好（拥核和非拥核国家）两者间的桥梁，主导国际社会的行动”。

来自85个国家和欧盟（的代表出席了仪式。拥核国家中，美国驻日大使近3年来首次出席，此外英法俄及巴基斯坦等国也派出代表。

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