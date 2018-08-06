韩国公交设施须进行“防偷拍检查”

（早报讯）韩国国土交通部5日表示，为使女性能够安心使用地铁、公交客运站、机场、高速公路服务区等公共交通设施，相关运营单位需义务对偷拍犯罪行为进行检查和管制，未履行该义务时国土交通部将予以严惩。

亚洲经济中文网报道，国土交通部有关人士表示，偷拍犯罪案件由2012年的2400件上升到去年的6465件，主要发生在地铁、火车、机场等流动人口较多的交通设施上。为使女性能每日安全上下班，国土交通部将动用一切手段和资源对偷拍犯罪行为进行管制。

首先，国土交通部要求到明年上半年为止， 地铁、机场、公交客运站等交通设施的运营单位必须持有偷拍检测装备，并时常进行检查，最少每日检查一次。

地铁和铁路部门需义务对站内卫生间、哺乳室进行定期或不定期检查，并每月和警察局、铁路警察部门一起进行一次以上的共同检查。高速公路服务区需成立偷拍特别搜查班，直接受服务区经理管辖。全国各机场需动用引导员及警卫，成立检视班，对候机室、卫生间的偷拍行为加以惩治。针对行走途中的偷拍行为，机场方面需和机场警察建立联系，加以惩治。公交客运站需由警卫和辅警时常进行检查，发现不法拍摄者时立刻报警，移交警务部门处理。

若各部门不履行上述义务，国土交通部将予以严惩。城市轨道交通和铁路部门不履行该义务时，最高会被处以5000万韩元（约6万新元）的罚款，公路服务区经营者则会在运营体制评价时被减分，严重时甚至会被解除合约。机场不履行该义务时，国土交通部将会惩戒其管理责任人，公交客运站不履行该义务时则会被处以最高600万韩元的罚款。

针对公共交通设施的防偷拍检查需实行实名制，完成检测时相关部门需粘贴“安心区域”标志。针对楼梯、扶梯等偷拍犯罪多发区域，相关部门需粘贴警示标语，利用语音播报、电子屏和横幅等设施加以宣传，增强人们防范意识，鼓励人们一旦发现偷拍行为，立刻报警。

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