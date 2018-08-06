刘特佐游艇抵达峇淡岛 将转交马国

（早报讯）随着印度尼西亚政府同意把涉及一马案的“平静号”转交马来西亚后，这艘超级游艇今天已顺利抵达印尼峇淡岛。

《星报》引述消息说，游艇今早原本准备沿着新加坡海峡，驶往印尼巴图阿帕港口。不过，游艇最终没有按照计划到指定的港口，而是于早上9时30分，停靠在峇淡岛特灵海湾（Tering Bay）的弄岛灯塔附近。

“游艇将会停靠在峇淡岛，并等待雅加达进一步的指令，以安排转交给马来西亚当局事宜。”

当今大马援引该报道说，平静号是在上周四驶离峇厘岛的丹绒贝诺瓦（Tanjung Benoa），往峇淡岛的方向前进。

印尼政府4日同意，于本周一或二在印尼和马国的水域边界，移交平静号予马国。

不过，富豪刘特佐隔日通过律师炮轰首相马哈迪不尊重法治精神，违背印尼及美国的法庭裁决。

目前，平静号的处置有许多法律争议。

美国司法部在去年6月15日入禀法庭申请充公平静号，并宣称这艘价值2亿5000万美元（约3亿4161万新元）的豪华游艇，是刘特佐盗用一马公司资金所购买而得的。

今年2月28日，美国联邦调查局与印尼警方在峇厘岛扣押“平静号”。但雅加达南区法庭4月17日宣判该扣押行动非法，因为未证明游艇拥有人犯罪。

印尼执法单位较后因应美国司法部的要求，于7月9日再次扣押平静号。

国庆促销配套