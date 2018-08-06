马哈迪起诉渎职：纳吉要四法官退审

（早报讯）马来西亚首相马哈迪与前巫统党凯鲁丁向联邦法院申请检讨前首相纳吉渎职案裁决后，纳吉代表律师哈法立占今日向联邦法院七司提出反对，要求其中4名法官回避审理。

当今大马报道，哈法立占表示，包括首席大法官理查玛拉尊（Richard Malanjum）在内的4名承审法官，都是在马哈迪向国家元首推荐下受委，因此有利益冲突，应该回避。

除了玛拉尊外，其他面对反对的法官为上诉庭主席阿末马洛（Ahmad Ma'arop）、马来亚大法官扎哈拉（Zaharah Ibrahim）及沙巴和砂拉越大法官黄达华（David Wong Dak Wah）。

第14届大选后，联邦首席大法官劳勿斯在6月中提出呈辞，而理查玛拉尊受委接棒；当时阿末马洛、扎哈拉、黄达华也随之升任填补空缺。

马哈迪连同两名前巫统党员凯鲁丁及阿妮娜于2017年3月入禀法庭，起诉纳吉渎职，并向纳吉索偿26亿令吉（约8.7亿新元）。不过，安妮娜较后退出申请。

去年4月28日，高庭法官阿布巴卡（Abu Bakar）宣判马哈迪和凯鲁丁败诉，原因是首相纳吉不是公职人员，而马哈迪等人的诉讼理据不成立。案件经过两次上诉至联邦法院却依然失败。

马哈迪和凯鲁丁之后于今年3月，入禀要求联邦法院检讨裁决。

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