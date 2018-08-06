安华补选将临？旺阿兹莎与努鲁表明不会让席

（早报讯）马来西亚公正党主席安华上周暗示将有一场“属于他的补选”让他重返国会，但安华妻子旺阿兹莎与女儿努鲁依莎今日皆表明，不会腾空她们的席位给安华。

旺阿兹莎是班登国会议员，并出任副首相兼妇女、家庭及社会发展部长；努鲁依莎则是峇东埔国会议员。

当今大马报道，努鲁依莎今日在国会走廊受询时向媒体表示，她将会继续为峇东埔服务，直到五年任期结束。

“峇东埔是我永恒的爱……我想我会继续忠于所爱，直到任期结束为止。”

旺阿兹莎也表明，不会让出班登国席予安华。她在国会走廊受询时简短地回答说：“肯定不会。”

希盟在第14届大选之前协议，一旦赢得联邦政权就会为安华争取特赦，好让他能够脱离囚禁并重返政坛，准备出任第八任首相。

希盟入主布城后，安华在5月16日获得国家元首全面特赦，不仅重获自由，还能马上参政。他在出狱后表示，将到外国大学演讲与讲学。不过，他之后表明会尽快重返国会。

安华上周二在双溪甘迪斯补选为公正党站台时暗示，一场“属於他的补选”将会在双溪甘迪斯与无拉港补选之后发生。

前日，公正党党选提名，由于没有其他竞争对手，安华中选为公正党主席。这也是公正党创立近20年来，安华第一次出任党主席。

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