安倍再显参选党总裁意愿 力争与金正恩会谈

（早报讯）日本首相安倍晋三6日在广岛市召开记者会，关于如何应对9月的自民党总裁选举表示：“希望今后仔细考虑。以外交和安全保障为首，正在广岛这片土地上深思自民党应担责任的重量。”

共同社报道，这一发言再度暗示了安倍参选的意愿。在陷入停滞的对朝外交方面，安倍亮明了力争实现与朝鲜劳动党委员长金正恩举行首脑会谈的想法。

围绕党总裁选举，安倍为争夺地方选票多次与自民党地方议员会面等，有意在8月内正式宣布参选。7月20日的记者会上，他以应对西日本暴雨为由避免做出明确表示。

安倍在8月6日的记者会上就朝鲜问题强调称：“最后我本人必须同金正恩面对面进行对话，解决核与导弹以及绑架问题，构建新的日朝关系。”有关与金正恩的会谈时间等细节，他表示“目前没有确定”。

考虑到6月的美朝联合声明，安倍称：“面向朝鲜半岛的完全无核化，期待美朝首脑间的共识完全且迅速地得到履行。”

有关如何应对居住在朝鲜的核爆受害者，安倍称“这是个重要的人道主义方面的问题”，但他同时表示，由于日本与朝鲜未建立外交关系，讨论医疗援助等存在困难。

安倍就日本不参加的《禁止核武器条约》表示：“这与（旨在废除核武器的）我国的观点和思路不同。日本不参加的立场不变。”

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