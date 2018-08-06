澳洲提升悉尼海港大桥安全措施

（早报讯）澳大利亚决定提升悉尼海港大桥的安全措施，并把非法攀爬这座大桥的罚款提高到2万澳元以上，希望以此发挥阻遏作用。

法新社报道，澳洲新南威尔士州政府周一（6日）宣布，任何人非法爬上悉尼海港大桥将面对2万2000澳元（约2万235新元）的罚款，罚款数额增加超过六倍。

该州政府还将为这座著名地标建造防攀爬网、更高的围栏以及安装更多摄像机。

今年4月，一名患有精神疾病的男子爬上悉尼海港大桥，当时正置早上高峰时段，男子与警方对峙了多个小时，导致交通打乱，当局为此出动大规模警力。

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