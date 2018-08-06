马歹徒硬闯关税局夺回被扣毒品

（早报讯）“我们是来拿回我们的东西！”马来西亚一群至少10人的蒙面匪徒，今日凌晨闯入森美兰州汝来甘榜基江（Kg Jijan）关税局肃毒组，制伏2名保安人员后，抢走50公斤毒品，猖獗行径震惊关税局和警方。

据悉，其中一名匪徒向保安员扬言，他们是来“拿回”被关税局取走的毒品；他们闯入后直奔藏放毒品的货柜，迅速抢走7箱装满毒品的箱子，分乘3辆车逃去。

由于匪徒轻易得手，警方将调查案件涉及内应的可能性，并已逮捕5名嫌犯，包括关税局官员和保安人员。

据报道，这批毒品市价估计大约3000万令吉（约1006万新元）。

这起猖狂的劫案于今日凌晨3时发生。据悉，这群持木棍的蒙面匪徒，分乘3辆车子，包括2辆四轮驱动车到来，当时肃毒组只有2名保安员看守，匪徒假装向保安员问路，然后制伏保安员，殴伤及捆绑他们；随后迅速地从其中一个货柜里，抢走7箱毒品。2名保安员在清晨5时左右才自行松绑，过后报警。

关税局总监苏博马廉今午发文告说，被破坏的货柜是最近在巴生西港破获，目前扣押在肃毒组作进一步调查。“劫匪从货柜里抢走7箱疑装K他命 和海洛英的箱子，估计重达50公斤。”

他说，随着报案后，警方成功逮捕5名嫌犯，其中2人是关税局官员、2人是保安人员及1名公众；警方已申请延扣他们6天至周六（11日），以作进一步调查。

他说，关税局将会展开内部调查，是否有官员涉及内应，涉案者除了会交由警方处理，也会受到内部对付，包括革职。”

苏博马廉说，关税局特别武装部队（COBRA）也会在全马各地的关税局仓库加强保安。

森州总警长诺阿占说，警方将会在明日召开新闻发布会，公布整个案件详情。

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