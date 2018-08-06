马国议员不能受委政府投资公司董事

（早报讯）马来西亚财政部长林冠英指出，內阁已议决，所有的国州议员皆不能被委任为政府投资公司（GIC）的董事成员。

他说，內阁是在7月11日的內阁会议中，作出上述决定。不过他指出，国州议员可被委任为联邦法定机构的董事。

林冠英是于8月2日以书面答复公正党梳邦区国会议员黄基全的提问时指出，政府也将在未来，委任相关领域的专业及合适人士，担任政府关联投资公司的董事、首席执行员或董事经理等职位。

他强调，政府也将确保这些职位的委任，是以相关人士的长处来委任，而不是政治委任。他说政府投资公司董事、首席执行员、董事经理或高级职员的委任程序，将会更有系统和更透明，无需事先通过国会。

随着国库控股（Khazanah）9名董事局成员上周总辞后，首相马哈迪7月30日宣布5名新董事，并由他亲自担任国库控股主席一职。另4位董事包括经济事务部长阿兹敏、国油前主席哈山玛力肯、国家银行前副总裁苏克德夫星及马来西亚证券委员会前执行董事吴清贤。

对此，柔佛州亚依淡区国会议员魏家祥对于政府此举感到惊讶，并认为希盟政府已违反自己定下的规矩。他说：“这是令人非常非常遗憾，而且是令人摸不着和匪夷所思的。”

他今日在国会走廊受询时说，这一份书面答复已经说明，国会议员不能担任政府投资公司的董事成员，那为何首相马哈迪又违规，委任自己和另一名部长出任国库控股的主席和董事。这已证明，希盟政府除了没有遵照自己在选前所作出的承诺，更没有遵照自己在当了政府后，所作出的决定。

他促请政府必须解释，为何在委任国库控股的过程中，抵触內阁的决定。

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