一马关键证物豪华游艇“平静号”抵马

（早报讯）一个马来西亚发展有限公司弊案（1MDB）中的关键证物超级豪华游艇“平静号”终于抵达巴生港口，马来西亚希盟政府希望这将有助于提控前首相纳吉涉及贪污滥权罪。

这艘在开曼群岛注册、价值2亿5000万美元（约3亿4200万新元）的豪华游艇“平静号”（Equanimity）今日中午12时30分在四艘水警快艇护航下，抵达巴生西港莫实得游轮码头（Boustead Cruise Centre），并花了30分钟停靠在码头内侧。数十名总检察署官员及警员等候在码头，准备接收平静号，以进行相关司法程序，预计耗1小时。

由于平静号涉及到一马公司弊案，需要时间进行司法程序，预计短时间不会对外开放，不过根据财政部长林冠英昨日表示，平静号不排除会在拍卖前开放让公众参观，之后再将之出售，尽可能取回被盗走的资金。

去年6月15日，美国司法部入禀法庭申请充公平静号，并称这艘豪华游艇是马来西亚富豪刘特佐盗用一马公司资金购买而得。

马来西亚大批媒体聚集在巴生港口，但媒体不能登上游艇采访。

平静号全长91.5米，名列全球最大游艇第51位。其主人套房、三间贵宾房、三间双人房及两间双人厢房，总共可容纳26名客人。

此外，游艇上设有桑拿房、蒸汽房、表演、一个小型游泳池、美容院和健身房。它也是少数拥有直升机停机坪的游艇。

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