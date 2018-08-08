德国最大机场安检失误疏散上万旅客

（早报讯） 德国最大的法兰克福机场7日因安检人员工作疏失，被迫对一号航站楼实施局部疏散，并暂停其运转达数小时。当天有上万旅客受此事件影响，60架次航班被取消。

据法兰克福机场集团7日发布的消息，当天中午，由于一名航空安全助理人员的“个别错误行为”，导致该机场一号航站楼登机口A区和Z区实施疏散达近两个小时。

黑森广播公司援引德国联邦警察通报的信息称，事件发生时，有法国籍旅客一家四口正在经过安检。尽管其中一人经过易爆物品检测设备时触发了警报，但显然被涉事女安检员所忽视了。等到另一安检员注意到警报时，四名法国旅客已离开安检区域。

警方随即对法兰克福机场一号航站楼有关区域实施了疏散。从当天上午11时许开始，一号航站楼被暂时中止值机，航站楼二层和三层的安检、中转区域全部疏散。共计约1.3万在场旅客被疏散，60架次航班被取消。

警方随后借助监控画面找到了四名法国旅客，并对其进行了询问。警方表示，四名旅客获准继续旅行，因为他们不对此事负有责任，也没有给他人带来危险。

这是德国近10天内两度出现大型机场疏散旅客。7月28日，德国另一主要机场慕尼黑机场内，一名女子未经安检闯入登机区域，当局随即实施疏散，导致200余架次航班取消、60架次航班延误。

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