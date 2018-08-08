阿拉斯加或曾是“恐龙高速公路”

（早报讯） 一个国际科研团队报告说，他们在美国阿拉斯加地区发现了两类恐龙足迹化石并存的独特组合，显示7000万年前的阿拉斯加可能是恐龙来往于亚洲与北美洲之间的“高速公路”。

据新华社报道，美国得克萨斯州佩罗自然和科学博物馆发布公报说，该机构科研人员与同行在阿拉斯加的迪纳利国家公园发现了鸭嘴龙与镰刀龙足迹共存的化石。这是首次在北美洲发现这两类恐龙共存的迹象。

鸭嘴龙和镰刀龙都是大型食草恐龙，生活在白垩纪晚期的亚洲和北美洲。研究小组在英国《科学报告》杂志上发表论文说，此前人们曾在亚洲发现这两类恐龙共存，新发现意味着，白垩纪晚期阿拉斯加南部的自然环境可能与亚洲中部类似，气候潮湿，有很多浅水池塘、河流和湖泊。

今天的白令海峡将亚洲与北美洲分隔开，但历史上该地区曾有露出水面的陆桥。有理论认为，白令陆桥是两大洲动物交流的通道，在距今7000万至6500万年前曾是“恐龙高速公路”，新发现为这一观点提供了新证据。

研究人员说，现在还不能确定这组脚印所属的两类恐龙是在一起活动，还是各自生活、只是前后脚走过同一地区。从牙齿特征来看，鸭嘴龙偏向于啃食靠近地面的草，镰刀龙偏向于吃高处的树叶，两者在食物资源方面没有冲突，一起生活还可能有利于共同抵御掠食者，但具体是否如此还需进一步的证据。

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