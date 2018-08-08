委内瑞拉锁定刺杀总统主谋 掌握哥伦比亚涉案证据

（早报讯） 委内瑞拉政府说，已锁定总统马杜罗遇刺事件的幕后主谋。马杜罗则在其社交媒体账户上称，将公布哥伦比亚政府涉案的证据。

澎湃新闻网援引美国有线电视新闻网（CNN）报道，委内瑞拉政府负责调查马杜罗遇刺事件的检查官萨伯6日表示，检方已锁定事件的幕后主谋和从犯。这个由四名检察官参与的官方调查组还指出了袭击者释放无人机的具体地点。

萨伯说：“我们还知道他们（袭击者）在刺杀行动以前的那几天藏在哪里……我们锁定了制造爆炸物和准备武器的人，以及他们在国外的同谋。”

萨伯还称，此次袭击事件是“恐怖主义行径”，构成了“对祖国的背叛”，但他没有透露嫌疑人的身份，仅表示“初步确定嫌疑人与外国方面建立了联系”。

马杜罗也于7日再次就遇刺事件发声。他在自己的面簿账户上表示，已经掌握了哥伦比亚政府涉案的证据。“我向委内瑞拉人民宣布，我们将会继续调查该事件……在接下来的几个小时里，我将会公布强有力的证据，证明哥伦比亚寡头们和事件的联系。”

在刺杀未遂的当晚，马杜罗就曾在电视讲话中指责哥伦比亚总统桑托斯，并命令军队加强与哥伦比亚边境的警戒，但哥伦比亚政府对此予以驳斥。

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