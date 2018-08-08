澳年轻人频换工 每份工作平均坚持8个月

（早报讯） 澳大利亚青年基金会近日发布的一项调查显示，年轻澳人换工作的次数比以往任何时候都多，找到全职工作用的时间也更长。如今，澳洲18岁的年轻人一生可能会从事17份工作。

据报道，澳洲青年基金会的研究发现，随着自动化技术迅速改变就业市场，澳洲的年轻人有被“甩在后面”的风险。从大学毕业后，年轻澳人平均需要等待2.6年才能找到全职工作。这一数字与1986年相比产生了巨大变化，当时的年轻澳人有望在毕业一年内找到全职工作。

此外，墨尔本大学的研究人员分析了从1991年以来年轻澳人的工作习惯，并发布名为“生活模式”的报告。数据显示，近三分之一的年轻澳人签订了短期或临时合同。其中，44%的人在晚上工作，60%的人在周末工作。

研究同时发现，1995年以后出生的年轻澳人平均在每个工作岗位上只能坚持8个月，其中酒店业和建筑业是最不稳定的行业。

针对调查数据，墨尔本大学的首席研究员伍德曼称，千禧一代（1984年至2000年出生）工作的时间已经发生了变化，从周一至周五，朝九晚五不再是真正的工作时间标准。

伍德曼说：“我们不想被人催促着工作，并希望找到适合自己的工作。但客观来说，找到一份稳定的工作更难了。”

伍德曼同时表示，接受高等教育是必要的，但却不能保证（获得学位后）能找到工作。

他指出：“对那些没有完成高中学业的人来说，找工作有难度；对没有完成职业技术与继续教育课程的人而言更难。”

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