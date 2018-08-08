致力反对驻日美军机场搬迁 冲绳县知事因癌症去世

（早报讯）日本冲绳县政府周三（8日）宣布，知事翁长雄志为专注治疗癌症，将由副知事代理职务，但消息公布后不久即传出翁长的死讯，终年67岁。

翁长以反对美军普天间机场迁往边野古而为人熟悉，任内多番阻止搬迁计划。

冲绳副知事谢花喜一郎周三举行记者会，指翁长知事于4月接受胰脏肿瘤切除手术，惟其后癌细胞扩散到肝脏，他上周一紧急入院，至周二开始意识模糊；又指翁长可能在任期中途辞职，提前原定11月18日举行的知事选举。

记者会后不久，《冲绳时报》报道指翁长雄志于同日傍晚7时在浦添综合医院病逝。

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