涉局内人交易 美共和党众议员被捕

（早报讯）美国共和党国会众议员柯林斯被指控涉嫌非法透露上市公司的内部信息，周三（8日）被逮捕。

柯林斯（Chris Collins）是美国总统特朗普的忠诚支持者，在特朗普宣布竞选总统后是首几名公开表示支持的议员之一。

《华尔街日报》报道，柯林斯是一家名为先天免疫治疗有限公司（以下简称先天公司）的澳大利亚生物技术企业的独立董事，同时也是该公司最大的股东之一，拥有公司约16.8%的股票。

美国证券交易委员会（SEC）的公告称，2017年6月，该公司总裁向董事会成员发送邮件，说明公司一款新药临床试验失败的情况。

柯林斯在回复邮件后数分钟内即与自己的儿子卡梅隆·柯林斯通电话。卡梅隆·柯林斯当晚前往女友的父亲萨尔斯基家中。

第二天股市一开盘，卡梅隆·柯林斯和萨尔斯基就开始出售先天公司的股票。在之后的两个交易日内，两人总共出售了140万股股票。

美国证券交易委员会称，在两人最后一笔交易完成后几个小时，先天公司公布了新药临床试验失败的消息，股价随后下跌超过90%。

该委员会指卡梅隆·柯林斯和萨尔斯基通过出售股票避免了超过70万美元（约95万新元）的损失。两人还在试验失败信息发布前联系了其他亲友，这些人也提前出售了手中先天公司的股票。

柯林斯本人并没有出售自己手中的股票，但检方指控他曾采取措施掩盖自己同儿子和萨尔斯基出售股票行为之间的联系。

柯林斯和儿子及萨尔斯基三人总共被控10项罪名，包括证券欺诈、电汇欺诈以及在与联邦调查局的访谈中作出虚假陈述等。

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