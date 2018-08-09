研究：气候变化或使因热浪死亡人数上升

（早报讯）今年夏天的热浪让不少国家的人们苦不堪言。英国一项最新研究称，如果不加强应对气候变化，未来热带、亚热带地区以及美国、欧洲等地因热浪死亡的人数都会持续上升。

新华社报道，伦敦大学卫生和热带医学院等机构研究人员合作开发了一个计算模型，预测了2031年到2080年间，全球20个国家中412个社群可能因热浪死亡的人数。

研究团队在美国在线期刊《科学公共图书馆·医学》上发表论文说，在气候变化的极端情况下，与1971年至2020年间的情况相比，在2031年到2080年间，菲律宾因热浪死亡的人数将增至目前水平的约12倍，澳大利亚和美国的相关死亡人数可能会上升到约五倍，英国的相关死亡人数也会上升到约四倍。

不过研究也指出，如果各国都遵守关于气候变化的《巴黎协定》并加强减排温室气体，这个计算模型预测的死亡人数会降低很多。

该报告作者之一、伦敦大学卫生和热带医学院学者加斯帕里尼说，气候变化可能导致未来热浪更频繁发生，程度也可能更严重，希望这项预测性研究能够为决策者提供参考，帮助他们制定应对气候变化的策略。

研究团队建议，容易受到热浪影响的国家可在社区基础设施建设、环境管理和公共卫生政策等方面加强准备，以便缓解这类极端天气事件的影响。

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