彭斯：美到2020年将建成太空军

（早报讯）美国副总统彭斯9日在五角大楼发表讲话时宣布，美国到2020年将建成美军第六军种——太空军。

据中新社报道，兼任美国国家太空委员会主席的彭斯当天表示，太空格局已出现根本性变化，美国总统特朗普意图通过组建太空军以确保美国在太空领域的统治力，维护美国的安全与繁荣。彭斯表示，组建太空军标志着美国武装力量进入新一轮升级，美国到2020年将建成太空军。

彭斯称，特朗普将在明年2月公布的新财年预算报告中加入组建太空军的预算。联邦政府与国会将就这一问题开展合作，寻求太空军的地位在新的国防授权法案中得到正式确认。他还表示，特朗普将在未来公布组建太空军的更多细节。

美国防部9日向美国会提交一份组建太空军的方案。根据这份方案，美军将分步骤重组太空司令部，建立太空发展局和空间作战部队，制定太空军的组织构架，整合现有资源、技术和人员。此外，美国防部将增设一名负责太空军事务的助理防长。

组建太空军是特朗普自就任以来始终坚持的军事改革目标之一。今年3月，特朗普将这一目标写入《国防战略》报告。6月，特朗普下令美国防部立即启动组建太空军的程序。

美防长马蒂斯本周表示，他完全支持组建太空军的决定，相关程序已在进行之中。有媒体指出，这一表态标志着马蒂斯的态度已发生转变，不再认为组建太空军是“重复建设”。

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