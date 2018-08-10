俄将针对美新制裁研究对等回应措施

（早报讯）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃9日说，俄罗斯将根据美国计划出台的新一轮对俄制裁研究对等回应措施。

据新华社报道，扎哈罗娃当天在例行记者会上说，俄方将基于美方将实施的制裁研究回应措施。俄方受到何种方式制裁，就会以何种方式回应。

扎哈罗娃说，美国以涉嫌使用生化武器为借口对俄实施制裁“毫无依据”，与此同时美国政府还声称将努力改善俄美关系，这是“赤裸裸的伪善”。她表示，美国拟对俄实施的新制裁是向俄前情报人员斯克里帕尔及其女儿在英国中毒事件的调查工作直接施压。

她强调，任何引发俄美双边关系恶化的举动都不是俄方的选择。

就美国共和党参议员保罗访俄一事，扎哈罗娃表示，俄方希望与美国维持各领域有建设性的磋商。

报道称，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9日表示，美国将新制裁措施与斯克里帕尔及其女儿中毒事件挂钩的行为令人“完全无法接受”。他同时表示，俄罗斯仍希望与美国建立建设性关系，这不仅符合两国人民的利益，也有助于全球战略稳定和安全。

佩斯科夫说，普京总统多次展现出俄方希望寻求俄美关系出路、讨论最棘手问题的建设性态度，而对方没有表现出同等态度，这令人遗憾。

美国国务院8日宣布，因俄前情报人员斯克里帕尔及其女儿在英国中毒事件，美国将对俄实施制裁，相关制裁将于8月22日前后生效。

今年3月4日，斯克里帕尔及其女儿在英国威尔特郡索尔兹伯里市街头一张长椅上昏迷不醒。英国警方说，两人中了神经毒剂。英国政府称俄罗斯“极有可能”与此事有关，但俄罗斯对此坚决否认，认为英国的指控意在抹黑俄方。

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