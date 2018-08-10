白人民族主义集会周年 美加强应对措施

（早报讯）8月11日是美国引发致命暴力的白人民族主义集会一周年，美国华盛顿和邻近的维吉尼亚州都加强了应对措施。

去年，夏洛茨维尔市白人民族主义集会造成三人丧生，维吉尼亚州长诺瑟姆和夏洛茨维尔市官员宣布，紧急状态将于周五至周日在夏洛茨维尔和华盛顿郊外的维吉尼亚州北部部分地区生效，以在发生暴力事件时可以迅速调动资源。

维州警察总监塞特尔也表示，周末将有700多名州警值班，并将“充分做好了行动准备”，以防止暴力行为。

去年集会的发起人凯斯勒在夏洛茨维尔市拒绝给他许可证后，誓言要于8月12日在华盛顿白宫街对面的一个公园举行集会。夏洛茨维尔市离华盛顿市近187公里，但是官员们和白人民族主义集会的反对者担心一些示威者可能会前往华盛顿或附近的北维州部分地区。

2017年，白人民族主义者和新纳粹团体在夏洛茨维尔的一处公园举行“团结右翼”集会，以抗议拆除美国内战期间南方邦联将领罗伯特·李的雕像的计划。那次集会吸引了与他们针锋相对的抗议人士，两组人员很快爆发冲突，并导致三人丧命。

事发后，总统特朗普因不愿谴责极右分子而备受舆论批评，后来才称发生暴力事件，“双方都有责任”。

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