民调：若脱欧谈判破裂半数英民众要公投做最后决定

（早报讯）根据周五公布一份对超过1万名民众的调查显示，若英国退欧谈判破裂，未能达成协议，半数英国民众认为应该再举行一次全民公投，就是否脱离欧盟做出最后决定。

据路透社报道，由支持公投的活动团体“People's Vote”委托YouGov进行的民调发现，对于英国在无协议情况下脱离或留在欧盟的决定，支持由全民决定的受访者人数比支持由议会定夺的人数高出一倍。

现在距离英国正式脱欧剩下不到8个月，首相特雷莎·梅尚未与欧盟就经济关系的维系找到一个让党内各派都能满意、欧盟也能接受的提议。

英国国际贸易大臣福克斯在周末警告，他认为英国无协议脱欧的可能性有60%，对于这种结果的担忧已令英镑承压。

7月31日-8月7日进行的这份调查显示，45%的选民支持无论谈判结果如何都要举行公投，而34%的选民表示反对。

对于如果谈判破裂未能达成协议，那么将由谁决定是否留在欧盟的问题，50%的受访者表示，应该由公众通过公投表决；25%的受访者则表示，应该由议员在议会投票表决。

对于继续留在欧盟、无协议退欧或者接受特雷莎·梅协议的三种选择，40%的受访者支持留欧、27%希望无协议退欧、11%支持按照提议的协议退欧。

特雷莎·梅多次排除再次举行脱欧公投的可能，称公众已在2016年6月23日表达了心声，当时有51.9%的选民支持退欧，48.1%的选民支持留欧。

调查还发现，74%的回答这些问题的受访者认为，谈判进展不会很顺利，68%的受访者预计英国将得到一份糟糕的协议。

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