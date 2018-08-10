以色列：将继续“强力”打击哈马斯

（早报讯）以色列总理内坦亚胡9日晚间召开安全内阁会议，要求以色列国防军继续“强力”打击巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。

据新华社报道，8日晚间以色列军方在加沙地带与哈马斯交火，一直持续到9日晚间。当晚，以色列安全内阁在以国防军位于特拉维夫的总部就加沙地带局势召开紧急会议。

以军称，从8日晚间开始，哈马斯向以色列南部共发射近200枚火箭弹和迫击炮弹，其中30多枚被“铁穹”防御系统拦截，其余大部分落在了空旷地带。对此，以军轰炸加沙地带的哈马斯150多处军事目标，“沉重打击”了哈马斯的作战能力。

巴勒斯坦总统府9日发表声明说，总统阿巴斯正与国际社会有关各方进行紧密联系，呼吁国际社会紧急介入，制止以色列在加沙地带的“升级行动”，避免为地区带来更大破坏和不稳定。

联合国中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫也于9日发表声明说，如果不立即遏制目前的冲突，局势将迅速恶化，联合国、埃及和有关各方正在进行前所未有的努力，避免局势恶化。

3月下旬以来，巴以双方在加沙地带与以色列交界地区冲突不断。巴方武装人员向以色列南部发射火箭弹和炮弹，以方则对加沙地带实施轰炸并加大封锁力度，地区局势持续紧张。

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