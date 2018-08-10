韩三进口商被查实非法运朝鲜煤铁入韩

（早报讯）韩国关税厅今天发布“朝煤入韩案”调查结果，韩国三家进口商被查实非法运朝鲜煤铁入韩。

据韩联社报道，关税厅在调查过程中发现，三家进口商于去年4月到10月间分七次运入价值66亿韩元的朝鲜产煤炭和生铁。这些进口商将朝鲜产煤炭在俄罗斯港口转载至其他船舶，将原产地标为俄罗斯后进口至韩国。关税厅已于当天上午以涉嫌违反《关税法》、伪造文件等罪名把涉事企业移交给检察机关。

10个月前，关税厅接到了疑似朝鲜产煤炭经由俄罗斯流入韩国的举报，随后对九项相关案件进行了调查。结果证实韩国一些进口商把朝鲜产煤炭的产地伪装成俄产后运入韩国。至于这些企业伪装产地的理由，关税厅方面认为，个体进口商为谋获更大的利益而选择价格低廉的朝产煤炭。

韩国政府计划以关税厅的调查内容为基础，向联合国安理会制裁委员会反映相关情况。鉴于安理会决议严禁朝产煤炭进口国内，该案件会引发不少外交风波。有观点认为，不排除国际社会对涉事韩企采取“次级抵制”的可能性。不过韩国政府认为，由于韩美两国在此问题上一直保持紧密合作，国际社会对其采取次级抵制的可能性较低。

联合国安理会朝鲜制裁委员会专家小组6月提交的一份报告显示，去年10月“Sky Angel”和“Rich Glory”号两艘船舶分别将从俄罗斯霍尔姆斯克港转口的朝鲜煤炭从仁川港和浦项港运入韩国，流入总量为9000多吨。韩国关税厅一直重点调查韩国进口企业是否知悉相应煤炭原产朝鲜。

国庆促销配套