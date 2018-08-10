虽承诺去核化 朝外长：仍会保留核技术

（早报讯）朝鲜外长李勇浩在伊朗进行访问时表示，虽然朝鲜向美国承诺去核化，但仍会保留其核技术。

据路透社援引伊朗媒体报道，李勇浩表示，朝鲜会继续保留其核技术，“因为我们知道美国人不会停止对我们的敌意”。他说：“和美国人打交道很困难，我们的主要目标是朝鲜半岛彻底去核化，美国人也必须遵守他们的承诺，但他们拒绝这么做。”

伊朗议会议长拉里贾尼也说：“美国人在谈判时总会说得很好听，承诺一个非常光明的未来，但在实践方面从来没有兑现承诺。”

伊朗总统鲁哈尼日前同样对到访的朝鲜外长李勇浩说，美国是不可以相信的；美国政府这些年的言行，已经证明它不会信守承诺。“美国政府这些年的表现，使到世界各国视这个国家为毫无信用及不可靠，不会履行所做的任何承诺。”

鲁哈尼表示，按当前的局势，友好国家之间应该加强关系，并且一起在国际社会上携手合作。他也表示，伊朗和朝鲜在许多课题上“看法相近”。

美国总统特朗普日前不顾签订伊朗核武协定的其他强国英国、法国、德国、俄罗斯与中国的规劝，决定恢复对伊朗的制裁。

此次的制裁不让伊朗政府再购买美元，也将对包括地毯在内的伊朗工业实施广泛制裁。至于另一项影响严重的针对伊朗能源出口的制裁，定今年11月4日恢复实施。

美国也要求外国公司停止在伊朗营运，特朗普更警告其他国家不要跟伊朗做生意，否则就不能跟美国交易。

至今，全球许多银行和企业已经缩减与伊朗的商业活动。

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