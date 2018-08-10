大坝坍塌事故：老挝成立调查委员会

（早报讯）老挝政府成立两个委员会，负责调查阿速坡省水电站大坝墙体坍塌的原因，同时对失职官员追究责任。

老挝《永珍时报》周五（10日）报道，老挝总理西苏里周三发布两项指示，正式成立两个调查委员会。

据悉，第一个委员会由副总理兼国家监察总署署长本通·吉马尼担任主席，14名成员由跨政府部门及机构代表组成。

7月23日，耗资12亿美元（约16亿新元）建造的这座大坝突然坍塌，相当于超过200万个奥林匹克标准游泳池的水量一泄而出，淹没多个村庄，造成35人死亡、99人失踪，超过6000人无家可归。

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