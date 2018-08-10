石破茂宣布竞选自民党总裁 挑战安倍晋三

（早报讯）前日本自民党干事长石破茂周五（10日）正式宣布参加预计于9月举行的执政党自民党总裁选举，欲挑战现日本首相、自民党总裁安倍晋三。

新华社报道，安倍在森友学园和加计学园丑闻方面应对不力，广受指责，支持率大幅下跌。在这种情况下，石破以“诚实”和“公正”的政治姿态参选。他说，（政治家）必须有勇气对民众说真话，做错事就要道歉，而不是把责任推给官僚。他计划在年内实行“挽回国民对政治和政务信赖的百日计划”。此外，石破在经济和修宪等问题上与安倍观点不同，并希望借此机会在党内和民间引起广泛讨论。

石破现年61岁，从政经验丰富，29岁即当选国会众议员。他于2002年首次进入内阁，担任防卫厅长官，后历任防卫大臣、农林水产大臣和地方创生担当大臣等，在自民党内曾担任政务调查会长和自民党干事长。

此前，石破两度参加自民党总裁选举，但均以失败告终。日本媒体分析，本次总裁选举应该是安倍和石破之间的对决。尽管目前安倍还没有正式宣布参选，但已经得到了大约七成党内国会议员的支持。石破可能会通过争取地方党员票与之抗衡。

安倍本届自民党总裁任期将于9月30日结束。自民党总裁选举每三年一次，由该党的国会议员和地方党员投票产生。2015年，安倍获各派支持，未经投票便自动连任自民党总裁。

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