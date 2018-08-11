频挥制裁大棒施压别国 美政府在国内挨批

（早报讯）美国政府本周对其他国家频频采取经济施压手段，相继宣布将重启对伊朗非能源领域制裁、禁止对俄罗斯出口一切涉及国家安全的敏感商品和技术，并将土耳其钢铁和铝产品进口关税提高一倍。

此外，美国政府还多次表示，若上述国家不能答应美国所提条件，美国可能对其采取第二阶段更为严厉的施压行动。新华社报道，美国政府如此频繁挥舞制裁和关税大棒施压别国，已在美国国内引发广泛批评。

《纽约时报》援引美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员鲍恩的话说，美国这种行为已向世界发出“让人不安”的信号。

康奈尔大学经济学家普拉萨德则指出，美国政府动辄使用关税手段解决外交争端，“创下了让人担忧的先例”。

曾任奥巴马政府国家安全委员会发言人和奥巴马特别助理的普赖斯通过社交媒体表示，美国消费者将为政府的关税惩罚行动付出代价，而这些行动却无法促成问题的解决。

针对美国利用“232条款”威胁提高对土耳其钢铝产品进口关税，美国总统与国会研究中心副主任马哈菲告诉记者，“232条款”已成美国打着维护国家安全旗号实施贸易欺压行动的借口，这些行动并不能保护美国的国家安全。

《华盛顿邮报》在一篇评论文章中指出，制裁手段已取代了美国政府的外交政策。但实践证明，这种做法的效果无法让人满意。世界越来越担心，美国正在过度使用这些手段，而忽视了谈判、协商等重要的外交途径。

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