巴基斯坦北部警察哨站遇袭

（早报讯）巴基斯坦北部吉尔吉特-伯尔蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）地区周六发生武装攻击事件，当地的一个警察哨站遭到武装分子袭击，造成四人死亡。

当地官员告诉法新社，当天清早约七名武装分子发动攻击，双方爆发战斗，过程中三名警察与一名武装分子死亡。

事发时，哨站有12名警察在执勤。官员说，事后四名武装分子被捕，其中两人受伤。

这也是吉尔吉特-伯尔蒂斯坦地区本月发生的第二起血腥暴力攻击事件。

本月3日，数名身份不明的武装分子当天深夜在当地12所学校纵火，幸好没有人被烧死。

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