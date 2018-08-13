里海沿岸5国签署关于里海法律地位的公约

（早报讯）哈萨克斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆、土库曼斯坦、伊朗5个里海沿岸国家总统12日在哈萨克斯坦西部城市阿克套签署关于里海法律地位的公约，为里海沿岸5国今后分割里海海底石油和天然气资源以及在各领域加强合作奠定法律基础。

新华社报道，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、俄罗斯总统普京、阿塞拜疆总统阿利耶夫、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、伊朗总统鲁哈尼当天在阿克套举行会晤，就里海法律地位、里海国家间合作以及重大国际和地区问题交换意见。会晤结束后，5国总统签署关于里海法律地位的公约。

公约既没有将里海界定为海，也没有将其界定为湖。根据公约，里海沿岸国家海岸线往外延伸15海里的水域为该国领海，领海往外再延伸10海里的水域为该国专属捕鱼区，其它水体以及这些水体的渔业资源将由里海沿岸5国共同拥有。

对于舆论尤为关注的里海海底石油和天然气资源分割问题，公约并没有明确规定各国应如何对海底资源进行分割。公约强调，里海海底资源将由相邻国家根据国际法准则通过谈判进行分割。

公约还规定，非里海国家不得在里海驻扎军队，里海国家不得提供本国领土给第三国从事危害其他里海国家的军事行动。非里海国家舰船不得进入里海。

里海位于欧亚大陆接合处，面积约37万平方公里，海底蕴藏着丰富的石油和天然气资源。多年来，里海沿岸国家就里海法律地位及如何分割里海海底石油和天然气资源进行谈判，但由于各方分歧很大，一直未能达成协议。

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