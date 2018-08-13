华盛顿举行反“白人至上”游行示威

（早报讯）美国首都华盛顿12日举行约千人的游行示威，与少量白人至上主义者的集会针锋相对。

中新社报道，当天正值夏洛茨维尔骚乱事件一周年。去年8月12日，来自美国多地的白人至上主义者、新纳粹分子等在维吉尼亚州的夏洛茨维尔市举行“联合右翼”集会，并与抗议人群发生冲突。一名白人至上主义者驾车冲撞抗议者，造成一死多伤。

去年“联合右翼”集会的组织者向美国国家公园管理局申请12日在白宫北侧的拉法耶特广场举行“联合右翼2”集会，发起人杰森·凯斯勒预计约有100至400人参加。然而，当天中午，约千名反对者已事先占据了拉法耶特广场大部分地区，他们举着“反对种族主义”、“反对三K党”、“反对白人至上”等标语，高喊口号在广场内外游行，还有人焚烧美国南北战争期间代表南方的“邦联旗”。

当地时间下午约3时30分，凯斯勒等约二三十人在当地警方的严密保护下行进到拉法耶特广场。在此前对美国CBS电视台的表态中，凯斯勒否认自己是“白人至上主义者”，称自己是民权倡议者。

除了警方的包围与隔离，凯斯勒等人还面对数倍于自己的抗议人群。对于参加“联合右翼2”集会人数稀少一事，凯斯勒称，很多支持者担心安全问题所以没有出现。

到下午近六时，拉法耶特广场的抗议人群逐渐在越来越大的雷雨中散去。专程从纽约赶来抗议的简·瑞恩在离开广场时说：“那些‘白人至上者’人很少，他们不敢来了，他们害怕。”

当天，美国总统特朗普并不在白宫，而在新泽西度假。前一天，他在社交媒体推特上称，一年前的夏洛茨维尔骚乱导致无意义的死亡和分裂，我谴责所有形式的种族主义和暴力行为。

国庆促销配套